أدرك الفيحاء تعادلاً قاتلاً مع مضيفه التعاون بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء ظهور الهدفين في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، إذ تقدم التعاون أولاً عن طريق هنريكي لوفانور (د:81)، ومن ثم أدرك الفيحاء التعادل عن طريق قائده سامي الخيبري (د:90+5).وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء التعادل الثالث ويصل للنقطة 18 في المركز الخامس، فيما حقق التعاون التعادل الخامس ويصل للنقطة 11 في المركز الـ14.