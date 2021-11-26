تتواصل لقاءات الإثارة والندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين مساء اليوم (الجمعة) ضمن لقاءات الجولة الـ13، إذ يستضيف الأهلي (سابع الدوري) نظيره النصر (تاسع الدوري) في كلاسيكو صعب للفريقين عند الساعة 7:40م على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وقبل ذلك يلتقي التعاون (المركز الـ14) بفريق الفيحاء (سادس الدوري) عند الساعة 5:50م على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

كلاسيكو العودة.. أم الضياع؟

على غير العادة يدخل فريقا الأهلي والنصر لقاءهما في الكلاسيكو المنتظر بأوضاع غير جيدة إذ يحتل صاحب الأرض والجمهور فريق الأهلي المركز السابع بعد خسارته في الجولة الماضية من أبها ليتجمد رصيده عند 15 نقطة حصدها من 3 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 14 وعليه مثلها من الأهداف، فيما يعاني النصر في آخر أربع جولات، إذ لم يذق خلالها طعم الانتصار ليتراجع للمركز التاسع برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين و4 خسائر وله من الأهداف 16 وعليه 13 هدفا، ويعاني الفريقان من الغيابات إذ يفتقد الأهلي لخدمات مدافعه البرازيلي دانكلير بيريرا لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة السابقة والحارس الدولي محمد العويس لإصابته، فيما يغيب عن النصر محترفه الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لتعرضه للإصابة وكذلك المهاجم عبدالرزاق حمدالله بعد أن قامت إدارة النادي بإلغاء عقده، ويطمح الفريقان لتحقيق الفوز ولا غيره لتحسين الأوضاع، فالتعثر بالتعادل أو الخسارة لأي من الفريقين يعني المزيد من فقدان النقاط والاقتراب من مراكز الخطر.

ويعتمد مدرب الأهلي بيسنيك هاسي على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود عمرالسومة في خط المقدمة الذي أحرز 3 أهداف من أصل 14 هدفا للفريق وبواقع هدف لكل 4 مباريات وهي نسبة لا تليق بلاعب بقيمة وحجم عمر السومة، ويتواجد خلفه الثلاثي عبدالرحمن غريب ومحمد المجحد والحسن نداو، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس الشاب محمد الربيعي وأمامه رباعي الدفاع حمدي النقاز ومحمد خبراني وعبدالباسط هندي واليوسكي.

أما النصر فيتعمد مدربه مارسيلو سالازار على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود فينسنت أبو بكر الذي يملك في رصيده 3 أهداف وخلفه الثلاثي عبدالفتاح عسيري وتاليسكا وخالد الغنام، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس الشاب نواف العقيدي وأمامه رباعي الدفاع سلطان الغنام وعبدالإله العمري ومحمد آل فتيل ومحمد قاسم.

البرتقالي يطمع في السكري

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق التعاون لقاءه أمام ضيفه الفيحاء بحثاً عن تعديل الأوضاع وخطف النقاط الثلاث، إذ يحتل سكري القصيم المركز الـ14 برصيد 10 نقاط جمعها من انتصارين و4 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 20 وعليه 26 هدفاً، أما فريق الفيحاء فيدخل اللقاء بطموح المنافسة على مراكز المقدمة إذ يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادلين و4 خسائر وله من الأهداف 12 وعليه 10 أهداف.