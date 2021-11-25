قدم عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة تحقيق فريق الهلال كأس دوري أبطال آسيا والوصول لكأس العالم للأندية في دولة الإمارات، مبيناً أن هذا الإنجاز الذي حققه الزعيم بحصد اللقب الآسيوي نتاج للدعم والاهتمام غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي، وبمشيئة الله تتوالى الإنجازات ويعيش الوطن الأفراح المستمرة.وبارك الأمير عبدالله بن سعد لإدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل وللأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين تحقيق لقب دوري أبطال آسيا والتأهل لمونديال أندية العالم في أبوظبي، مشيداً بالأداء الفني الذي قدمه الفريق الكروي في النهائي الآسيوي وأثمر عن تحقيق الكأس بكل جدارة واستحقاق للمرة الثانية بنسخته الحالية، متمنياً مزيداً من البطولات في الموسم الحالي ومواصلة الأفراح الهلالية.وأشاد في ختام تصريحه بالدعم المعنوي من قبل الجماهير الزرقاء التي شكلت لوحة فنية في النهائي وقادت الزعيم لحصد اللقب الآسيوي.وكان الأمير عبدالله بن سعد عاش فرحة فوز الهلال بالكأس الآسيوية بمنزله، واحتفل على طريقته الخاصة بحمل مجسم للكأس القارية.