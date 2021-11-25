يواصل فريقا ضمك والشباب صراعهما نحو الانفراد بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يحل ضمك (متصدر الدوري) ضيفاً على الفتح (المركز الـ12) عند الساعة 5:30م، كما يستضيف الشباب (ثالث الدوري) نظيره الرائد (خامس الدوري) عند الساعة 7:40م وذلك مساء اليوم (الخميس) في افتتاحية الجولة الثالثة عشرة لدوري المحترفين.النموذجي في اختبار فارس الجنوبعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يخوض صاحب الأرض والجمهور فريق الفتح لقاء صعب أمام المتصدر فريق ضمك، ويسعى النموذجي للخروج من سلسلة الخسائر، إذ خسر في الجولات الثلاث الأخيرة ليتراجع للمركز الـ12 برصيد 12 نقطة حصدها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 10 وعليه 11 هدف، أما فريق ضمك فإنه يدخل هذا اللقاء بطموح الانفراد بصدارة الدوري لا سيما بعد أن استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب فريق الفيحاء ليتصدر الدوري برصيد 24 نقطة جمعها من 7 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 15 وعليه 10 أهداف.الليث يخشى رائد التحديعلى استاد الملك فهد الدولي، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام ضيفه الرائد بحثاً عن النقاط الثلاث واحتلال الصدارة على أمل تعثر المتصدر، ويحتل الليث الأبيض المركز الثالث برصيد 22 نقطة جمعها من 6 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 20 وعليه 11 هدفاً. أما فريق الرائد فإنه يطمح من خلال لقاء الليلة لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ لم يذق طعم الخسارة في آخر ثلاث جولات ليقفز للمركز الخامس برصيد 18 نقطة جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 20 وعليه 17 هدفا.معلومات اللقاءين:الفريقان: الفتح × ضمكالملعب: استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساءالتوقيت: 5:30مالفريقان: الشباب × الرائدالملعب: استاد الملك فهد الدوليالتوقيت: 7:40م