تسبب إعلان نادي النصر في فسخ عقد نجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله، بجدل واسع بين جماهير ناديه ومحبي اللاعب، وامتد ذلك الجدل لانسحاب بعض الأعضاء الذهبيين من عضوية النادي، وتعليق البعض الآخر عضوياتهم، فيما حذف بعض الأعضاء مسميات عضو ذهبي في ملفات التعريف الخاصة بحساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف النادي العاصمي في بيانه، أن فسخ عقد حمد الله جاء لأسباب قانونية، لكنه لم يفصّل في حيثيات القرار، إذ قال البيان المقتضب «أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم». وأضاف البيان: «يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة».

لا يحق للنادي فسخ العقد

المحامي والمستشار القانوني سعود الرمان قال لـ«عكاظ»: قضية المغربي حمد الله مع نادي النصر وفق ماهو متداول أنها متعلقة بتعدي اللاعب على أحد الإداريين بالنادي بالتلفظ بالسب والشتم، وحسب هذا فإنه لا يحق للنادي فسخ العقد؛ لعدم وجود سبب مشروع، إضافة إلى أن المادة 42 من لائحة الاحتراف تمنع فسخ العقد من طرف واحد أثناء سريان الموسم.

وأضاف الرمان: بيان نادي النصر يقول إن سبب فسخ العقد هو «سبب مشروع»، وبالتالي فإنه في حال رفع اللاعب شكوى ضد النادي فسوف تنظر غرفة فض المنازعات في الأسباب التي لدى نادي النصر، وفي حال كانت مشروعة يكون الإنهاء تم بطريقة مشروعة. وفي حال لم يقدم النادي سببا مشروعا فإنه يتحمل نتيجة هذا الفسخ وفق المادة 43، وهي عبارة عن الرواتب والميزات الموجودة بالعقد.

قرار إداري

وقال العضو الذهبي فايز المعجل تعليقاً على إنهاء عقد حمد الله إن القرار تأخر كثيراً، بعد تجاوزات صدرت من اللاعب مع كل الإدارات المتعاقبة.

وأضاف: أُبلغت بالقرار عصر أمس، وقبل ١٣ ساعة من الإعلان الرسمي.

وزاد: لم نصوت كأعضاء ذهبيين على إبعاد اللاعب. هو قرار إدارة النادي وليس لنا الحق في هذا الأمر.