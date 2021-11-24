عبّرت جماهير في عسير عن سعادتها البالغة بعد تحقيق ممثل الوطن (الهلال)، دوري أبطال آسيا في النهائي الآسيوي أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، بحضور جماهيري غفير. وقال لـ«عكاظ»، يحيى جابر، ومهدي الراقدي، وعبدالله آل مانع، وسفر آل سعد، وعبدالله الحميدي، ومحمد البشري: كان نهائيا وانتصارا للتاريخ، والعالمية زعامة وهلال، واستحق ممثلنا الوطني الجدارة وتحقيق لقب البطولة لأنه زعيم للبطولات. وأضافوا: جزيل الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، صاحب المبادرة النوعية، تحت شعار «معاً خلف ممثّلنا الوطني»، التي قادتها هيئة تطوير منطقة عسير، ومثّلت حراكاً رياضياً مركزاً نحو نهائي آسيا في جميع محافظات المنطقة، وتم تنفيذ حزمة الأفكار والفعاليات التي نسقتها وقادتها غرفة عمليات أُعدت قبل النهائي الآسيوي. وقالوا: تم إطلاق ونشر التصميم الموحد للدعم تحت الشعار، وتوجيه أندية المنطقة الرسمية الـ12 نادياً بالنشر على حساباتهم، ونشر التصميم على لوحات يونيبول وإلكترونية في محافظات المنطقة، وفي أماكن بارزة في كل من أبها وخميس مشيط، والتنسيق مع المقاهي والفنادق والمطاعم في المنطقة والمراكز الحضارية، بنقل المباراة، وتقديم المحفزات للحضور والمتابعة، وتصميم مواقع المشاهدة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وقيام المحافظات والبلديات بعمل الإعلان، والنشر في كل محافظة، والعمل على إضاءة الجبال المحيطة بمدينه أبها بأنوار الليزر الساطعة، في إضاءة تتقاطع مع أعمدة الضوء الـ8 فوق مدينة أبها، تيمّناً بالحصول على البطولة الثامنة لممثلنا الوطني، وانطلاق الإضاءة من على قمم الجبال، وسماء أبها، وإضاءة مولات كبرى باللون الأزرق من الخارج، فيما سيتم لاحقاً استقبال الهلال، في أول مباراة له بعد النهائي الآسيوي، أمام نادي أبها في أبها، سواءً في المطار أو مقر السكن أو الطريق بينهما، وإضاءة جبل ذرة باللون الأزرق لمدة 7 أيام. يُذكر أن الفعاليات والأفكار، أتت من منطلق دعم ممثلنا الوطني تحت راية العلم الأخضر، ووقوفاً مع أي إنجاز يُسهم في رفع اسم الوطن في كل محفل دولي، ليعكس الاهتمام بالشباب والرياضة، ويكشف هذه الأمة ورقيها.