علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي النصر بدأت بتجهيز الأوراق الرسمية لرفعها ضد المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى الجهات المختصة، بسبب تجاوزات قانونية وانضباطية حيث إن اللاعب مؤخراً لم يكن كما كان عليه في السابق من ناحية الانضباط واحترام القرارات الداخليه في النادي، حيث أشارت المصادر أن اللاعب في وقت سابق وفي أكثر من مباراه يأتي بأعذار وهمية وحاولت الإدارة تدارك الأمر لمصلحة النادي إلا أن اللاعب لم يلتزم بوعوده التي قطعها للإدارة وللجهاز الفني.

وعلى ضوء توتر العلاقة بين النصر ونجمه الكبير ووصول العلاقة إلى نقطة اللاعودة، قررت الإدارة إنهاء العلاقة التعاقدية مع المغربي عبدالرزاق حمدالله حسب ما جاء في حساب النادي الرسمي بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقال النادي عبر بيانه إنه ‏يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وكان مقطع فيديو قد انتشر للاعب حمدالله صباح الثلاثاء أثناء التدريبات الانفرادية متذمرا من القرار الانفرادي بحقه وهو ما أغضب الإدارة وساهم أكثر بإنهاء العلاقة.