في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى مناطق المملكة، تقود هيئة تطوير منطقة عسير، حراكاً رياضياً مركزياً نحو نهائي آسيا في جميع محافظات المنطقة تحت شعار: «معاً خلف ممثلنا الوطني»، وذلك قبل لقاء«الهلال» أمام بوهانغ ستيلرز الكوري، (مساء غدٍ الثلاثاء)، والذي سيشهده ملعب استاد الملك فهد الدولي على النهائي الآسيوي، حيث يتم تنفيذ حزمة الأفكار والفعاليات التي تنسقها وتقودها غرفة عمليات، أُعدت لأجل هذا الغرض قبل اللقاء الآسيوي المرتقب.*منطلقات الفكرة نابعة من إستراتيجية منطقة عسير*تُعنى إستراتيجية عسير بالرياضة، ضمن محور الإنسان، وهي جزء من الرياضة الوطنية تأثراً وتأثيراً. ومن هُنا، انطلق مع بدء إطلاق الإستراتيجية، الاحتفاء بأي مُنجز وطني على اعتبار أن الرياضة ليست فعلا رياضيا فحسب، بل هي قوة ناعمة، وممكن اقتصادي، وترويج إعلامي، ننفد منها لأهدافنا الكُبرى.*مهام غرفة العمليات*-اقتراح فعاليات الدعم والمساندة.-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.-متابعة التنفيذ، والرفع بالتقارير اللازمة.-اقتراح فعاليات التهنئة في حال الحصول على البطولة.-متابعة تنفيذ ما يعتمد منها مع الجهات ذات العلاقة.*فعاليات قبل لقاء النهائي الآسيوي*-إطلاق ونشر التصميم الموحد للدعم تحت شعار «معاً خلف ممثلنا الوطني».-توجيه أندية المنطقة الرسمية، وعددها 12 نادياً بالنشر على حساباتهم، لمتابعيهم وفق التصميم المعتمد.-نشر التصميم على عدد من لوحات يونيبول واللوحات الإلكترونية في محافظات المنطقة وفي أماكن بارزة في كل من أبها وخميس مشيط.-التنسيق مع المقاهي والفنادق والمطاعم في المنطقة والمراكز الحضرية، بنقل المباراة، والإعلان عن ذلك، وتقديم المحفزات للحضور والمتابعة، وإعلان ذلك وفق هوية التصميم الموحد، وتصميم مواقع المشاهدة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والرفع للاعتماد.-قيام المحافظات والبلديات بعمل الإعلان، والنشر المناسب في كل محافظة.-إضاءة الجبال المحيطة بمدينة «أبها»، بأنوار الليزر الساطعة، التي تتقاطع في سماء المدينة في إضاءة تتقاطع فيها أعمدة الضوء الثمانية فوق مدينة أبها، تيمنا بالحصول على البطولة الثامنة لممثلنا الوطني، تنطلق الإضاءة من على قمم الجبال، وسماء أبها فضلا عن إضاءة عدد من المولات الكبرى باللون الأزرق من الخارج.*ماذا سيُقدّم في حال فوز ممثلنا الوطني؟*- استقبال ممثلنا الوطني «نادي الهلال»، في أول مباراة له بعد النهائي الآسيوي، والتي ستكون أمام نادي أبها في أبها بما يليق، سواءً في المطار أو مقر السكن أو الطريق بينهما.-إضاءة جبل ذره باللون الأزرق لمدة سبعة أيام.وتأتي هذه الفعاليات والأفكار من منطلق دعم ممثلنا الوطني تحت راية العلم الأخضر، ووقوفاً مع أي إنجاز يسهم في رفع اسم هذا البلد العظيم في كل محفل دولي، ليعكس الاهتمام بالشباب والرياضة ويكشف هذه الأمة ورقيّها.