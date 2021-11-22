تلقت إدارة الاتفاق برئاسة خالد الدبل خطاباً من لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بتعديل إعادة نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام ضيفه الفيصلي من ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام إلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر عند الساعة 5:25 مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب تغيير مواعيد الزراعة الشتوية في ملاعب المنطقة الشرقية.من جهة أخرى، وصل المدرب الصربي فلادان ميليوفيتش (الاثنين) إلى الأراضي السعودية عائدا من بلاده، بعد أن أدى مراسم عزاء والده الذي وافته المنية قبل مواجهة الفريق الماضية أمام الحزم. واجتمع فلادان مع مساعده الصربي داركو تيزوفيتش وبقية جهازه الفني المساعد من أجل مناقشة أداء الفريق العام في المباراة، والوقوف على أبرز النقاط السلبية من أجل تصحيحها قبل ملاقاة الفيصلي.وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين أمس راحة ليوم واحد على أن تستأنف التدريبات الجماعية اليوم.