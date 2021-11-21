أقرت الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الأولمبي الآسيوي -التي عُقدت اليوم في دبي- فوز مدينة الرياض باستضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة 2025م للمرة الأولى في تاريخها.

وبهذه المناسبة رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله ـ على ما يوليانه من اهتمام ودعم للرياضة السعودية، أسهما بشكل كبير في وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة رياضياً على الصعيد العالمي.

وقال وزير الرياضة في تصريح صحفي: «في ظل هذا الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قفزت الرياضة السعودية خطوات متقدمة عالمياً، تمثلت باستضافة عدد من الأحداث والدورات الرياضية العالمية، ومن أبرزها دورة الألعاب الآسيوية 2034م، إضافة إلى الدعم السخي والكبير الذي أثمر عن إطلاق إستراتيجية دعم الاتحادات الرياضية بميزانية تقدّر بمليارين و 600 مليون ريال، وها نحن اليوم نفوز -للمرة الأولى في تاريخ المملكة- بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025م، بفضل الله ثم هذا الدعم السخي».

ورأس نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمين العام عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الوفد السعودي في أعمال الجمعية نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل, الذي ضم عضوي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وأضواء العريفي، والمدير التنفيذي للتسويق والتواصل المؤسسي عبدالعزيز البقوص، وتم خلالها المصادقة على تقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الـ22 (الرياض2034) بعد العرض المقدّم من الأمير فهد بن جلوي، الذي أوضح فيه الخطة بعيدة المدى للآسياد.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات أبرزها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (بكين2022)، ودورة الألعاب الآسيوية الـ 19 (غوانزو2022)، ودورة الألعاب الآسيوية الـ 22 (الرياض2034).

الجدير ذكره أن دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية أقيمت للمرة الأولى في تايلاند 2005م، ثم ماكاو 2007م، وفيتنام 2009م، وكوريا الجنوبية 2013م، وعشق آباد 2017م، على أن تستضيف تايلاند النسخة السادسة عام 2023م.