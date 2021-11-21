يستضيف «أبها» اليوم (الأحد) على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة «الأهلي»، عند الساعة 3:30 في مباراة ستكون صعبة نوعاً ما على زعيم الجنوب، ضمن الجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن المؤكد أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا، نظير ما يتمتع به الراقي من جمهور غفير في عسير. وقال لـ«عكاظ» محمد العسيري، ومبارك الشهراني، وناصر آل محمد، إن زعيم الجنوب، صاحب المركز الـ14، سيفوز في هذا اللقاء الصعب إذا أراد مصافحة جماهيره من بوابة الأهلي، ويعتمد على رغبة اللاعبين، الذين ربّما سيسعون جاهدين للظفر بنتيجة المباراة، والعودة الحقيقية للانتصارات، بعد المستويات الفنية التي لم تكن في الحسبان خلال الجولات السابقة، وكانت نتائجها 7 خسائر، وتعادل، و3 انتصارات، أما إذا خسر زعيم الجنوب نتيجة المباراة، فسيستمر موقف الفريق في حرج كبير مع عشّاقه، وجمهوره الذين يتأملون إسعادهم بالانتصارات، وعودة الابتسامات، وحصد النقاط. فيما ذكر خالد وحسين القحطاني وناصر العبيدي وعبدالله الشعفي أن الأهلي صاحب المركز الـ7، سيكون ضيفاً ثقيلاً، وسيدخل اللقاء وعينه على نتيجة المباراة، وكسب الـ3 نقاط، والتقدم إلى المراكز المتقدمة في سلم الدوري، وهو الأقرب كثيراً للفوز في ظل نتائجه السابقة وقوة عناصره، التي استطاعت خلال الجولات السابقة الفوز في 3 جولات، والتعادل في 6، وخسرت في 2.