خرج فريق الرائد بنقطة ثمينة من أمام مضيفه النصر بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم فريق الرائد أولاً عن طريق كريم بركاوي (د: 5)، ومن ثم عادل للنصر تاليسكا بعد متابعته لركلة الجزاء التي سددها وتصدى لها الحارس ياغو هيريرين لتعود لتاليسكا ويضعها في المرمى (د: 24)، ومن ثم أضاف لاعب الرائد ايدير الهدف الثاني لفريقه (د: 38)، وقبل نهاية الشوط الأول عادل للنصر مدافعه علي لاجامي (د: 45+3).وبهذه النتيجة يواصل النصر تفريطه في النقاط ويحقق التعادل الثاني له ويصل للنقطة 14 وفي المركز التاسع، فيما حقق الرائد التعادل الثالث له ووصل للنقطة 18 وفي المركز الخامس.