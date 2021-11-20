اكتفى فريق الفيصلي وضيفه الشباب بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين ورغم تمكن الفيصلي من هز شباك الشباب عن طريق هدافه جوليو تفاريس إلا أن الحكم محمد الهويش ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، وبهذه النتيجة يحقق الشباب التعادل الرابع ويتراجع للمركز الثالث برصيد 22 نقطة، فيما حقق الفيصلي التعادل السادس ويصل للنقطة 15 وفي المركز الثامن.