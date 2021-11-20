تعود الإثارة والندية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (السبت) بعد توقف أسبوعين بعد مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وستقام أربعة لقاءات في افتتاحية الجولة الـ12، ففي حائل يلتقي الطائي (المركز 16) بضيفه الفتح (المركز الـ10) عند الساعة 3:20، كما يستضيف ضمك (ثالث الدوري) فريق الفيحاء (سادس الدوري) عند الساعة 3:30، ويحل الشباب (وصيف الدوري) ضيفاً على فريق الفيصلي (ثامن الدوري) عند الساعة 5:45، وفي ختام لقاءات الليلة يستضيف النصر (تاسع الدوري) نظيره الرائد (خامس الدوري) عند الساعة 7:40.

الطائي والفتح.. من يداوي جراحه؟

على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، يدخل فريق الطائي صاحب الأرض والجمهور لقاءه أمام ضيفه الفتح بحثاً عن العودة لطريق الانتصارات والهروب من مركز القاع، إذ يحتل فارس الشمال المركز السادس عشر والأخير برصيد 7 نقاط فقط جمعها من انتصارين وتعادل و7 خسائر ولم يحقق الطائي أي نقطة في الجولات الأربع الأخيرة، وله من الأهداف 8 وسكنت شباكه 18 هدفاً، أما فريق الفتح فإنه يبحث هو الآخر عن الفوز الذي افتقده في الجولتين الأخيرتين مما أدى لتراجعه للمركز العاشر برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات و4 خسائر، وله من الأهداف 10 وعليه مثلها.

فارس الجنوب يخشى «البرتقالي»

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، يسعى فريق ضمك المدعم بالأرض والجمهور لاستعادة صدارته عندما يستضيف نظيره فريق الفيحاء، ويدخل فارس الجنوب هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر الاتحاد وحقق فريق ضمك 6 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات فيما خسر في لقاءين فقط وله من الأهداف 14 وعليه 10 أهداف، أما فريق الفيحاء فيدخل هذا اللقاء طمعاً في النقاط الثلاث للعودة لمراكز المقدمة إذ يحتل «البرتقالي» المركز السادس برصيد 17 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادلين و3 خسائر وله من الأهداف 12 وعليه 9 أهداف.

«العنابي» يهدد «الليث»

على استاد مدينة المجمعة الرياضية، يلتقي فريق الفيصلي بضيفه الشباب ويسعى كل منهما لمواصلة النتائج الإيجابية إذ لم يذق أي منهما طعم الخسارة منذ فترة طويلة، فقد كانت آخر خسارة تلقاها الشباب في الجولة الثالثة أمام الفتح، أما الفيصلي فكانت آخر خسارة له أمام ضمك في الجولة الرابعة، ويدخل الفيصلي هذا اللقاء محتلاً المركز الثامن برصيد 14 نقطة حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 12 وعليه مثلها، أمام الشباب فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 21 نقطة حصدها من 6 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 20 وعليه 11 هدفاً.

رائد التحدي يطمع في نقاط «العالمي»

على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، يطمع فريق الرائد لاستغلال ظروف مضيفه النصر وتحقيق الفوز الثالث له على التوالي والقفز لمراكز المقدمة، إذ يحتل رائد التحدي المركز الخامس برصيد 17 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادلين و4 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 15 هدفاً، أما النصر فإنه يسعى للعودة لطريق الانتصارات بعد أن غاب عنها في الجولات الثلاث الماضية ليتراجع للمركز التاسع برصيد 13 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادل و4 خسائر وله من الأهداف 14 وعليه 11 هدفاً، وله لقاءان مؤجلان.