توقّعت جماهير رياضية أن مباراة «ضمك» أمام «الفيحاء» اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام اليوم على ملعب استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بأبها، عند الساعة 3:30، ستكون صعبة نوعاً ما على الفريقين، حيث أنها من المؤكد لن تخرج نتيجتها بالتعادل السلبي أو الإيجابي، بل سيفوز فيها أحد الفريقين، ولعلّ الأقرب للفوز سيكون «ضمك»، نظير المستويات الفنية الرائعة، التي قدمها الفريق خلال الجولات السابقة، وكانت حديث الشارع الرياضي، والذي استطاع الانتصار في 6 جولات، والتعادل في 3، وتعرض لخسارتين، فيما استطاع الفيحاء الانتصار في 5 جولات، والتعادل في جولتين، وتلقى 3 خسائر. وقال لـ«عكاظ»علي محسن، وناصر الشهراني، وعبدالله السريعي، وعبدالله ثابت، على جماهير «ضمك» مؤازرة الفريق داخل الملعب، حيث الحضور الجماهيري، هو الداعم والمحفز الأول لكل الفرق، للظفر بنتيجة المباريات، وستنعكس مؤازرة الجماهير إيجاباً على مستوى اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، لحصد النقاط. يُذكر أن «ضمك» في المركز الثالث، وبرصيد 21 نقطة من 11 جولة، بينما «الفيحاء» في المركز السادس، وبرصيد 17 نقطة من 10 جولات.