تطرح إدارة نادي الهلال، غداً (السبت) تذاكر مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 التي تجمع الهلال مع الفريق الكوري الجنوبي بوهانج ستيلرز يوم الثلاثاء القادم التي ستقام على ملعب الملك فهد بالرياض. هذا وقد حددت الإدارة الهلالية التذاكر بالأسعار التالية 6500 ريال للمنصة الذهبية، و3500 ريال للمنصة الفضية، و700 ريال لدرجة البريميوم «المستحدثة»، فيما ستكون تذاكر واجهة الملعب بسعر 200 ريال، وتذاكر الدرجة الموحدة والعائلات بـ65 ريالاً.يذكر أن الإدارة الهلالية خصصت منتصف مدرجات الواجهة السفلى للقوة الزرقاء وسيتم توزيع تذاكرهم بالمجان بالتنسيق مع مجلس الجمهور في النادي.