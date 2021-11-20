واصل الهلال تدريباته الاعتيادية استعدادًا لخوض غمار المحطة الختامية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أمام نظيره الكوري الجنوبي بوهانج ستيلرز، في مهمة البحث عن اللقب القاري الرابع التي ستقام يوم الثلاثاء القادم على ملعب الملك فهد بالرياض «الدرة».هذا وقد ركز المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في الحصة التدريبية على النواحي الفنية والتكتيكية، وسط مشاركة العناصر الدولية بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخبات في تصفيات كأس العالم، حيث عمد إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية المتنوعة، واختتم جارديم المران بمناورة فنية على نصف مساحة الملعب.على صعيدٍ آخر شارك الثنائي جانج هيون سو وياسر الشهراني، بفاعلية في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الاصابة التي لحقت بهما في وقتٍ سابق، وشهدت التدريبات متابعة رئيس النادي فهد بن نافل.