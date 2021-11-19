تشارك «دلة البركة» في معرض الرياض للسيارات الذي يأتي ضمن موسم الرياض 2021، من خلال عرضها سيارة «Williams FW07-01»، التي تملكتها مؤخرا، بعد أن كانت راعيةً لها في بطولة هولندا الكبرى سنة 1979.

ويعتبر معرض الرياض للسيارات أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط، يقدم معالمَ وأنشطةً فريدةً واستثنائيةً لعُشاق وهُواة السيارات، وقد ضم هذا المعرض أندر وأفخم وأسرع أنواع السيارات على الإطلاق.

يذكر أن سيارة «Williams FW07-01» خطفت الأنظار خلال مشاركتها في معرض الرياض للسيارات، عبر التاريخ الطويل والعريق التي تحتفظ به هذه السيارة.

كما أخذت «دلة البركة» على عاتقها تعزيز الحضور السعودي في بطولة العالم لـ«الفورمولا1»؛ كونها أحد الرعاة الرئيسيين لفريق ويليامز «Williams FW07» الفائز ببطولة هولندا الكبرى سنة 1979، بقيادة بطل العالم الأسترالي «آلان جونز».