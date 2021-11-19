تحت رعاية من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، تنطلق مساء اليوم (الجمعة) بطولة الراحل فيصل الشهيل، عضو شرف نادي الهلال والرئيس الأسبق لنادي النهضة، والتي تنظمها جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية برئاسة أحمد النباط.وقد وجهت اللجنة المنظمة العديد من الدعوات يتقدمهم الأمير ناصر بن نواف آل سعود، وأشقاء وأبناء وأحفاد المرحوم بإذن الله فيصل الشهيل وأعضاء الجمعية وعدد من الشخصيات الرياضية في المنطقة الشرقية ورجال المال والأعمال ورجال الإعلام والجماهير السعودية والمصرية والبحرينية والعربية في البطولة التي ستقام على صالة وزارة الرياضة (الصالة الخضراء) بالدمام.وتأتي هذه المناسبة كبادرة رد جميل وعرفان لما قدمه المرحوم فيصل الشهيل من عطاءات وخدمات جليلة للرياضة والرياضيين على مستوى الشرقية والمملكة، حيث سيشارك في البطولة فريق نجوم منتخب البحرين القدامى وفريق نجوم نادي الهلال القدامى وفريق نجوم الجالية المصرية وفريق نجوم أندية الشرقية القدامى في ليلة كروية سيتخللها عدة برامج وفقرات رياضية ومسابقات ثقافية للجماهير.وبعد البرنامج الافتتاحي ستقام المواجهات الرياضية والمباريات بين الفرق المشاركة، حيث تجمع المباراة الاولى فريق نجوم الهلال القدامى مع نجوم أندية الشرقية، والمباراة الثانية تجمع فريق نجوم الجالية المصرية مع فريق نجوم البحرين المخضرمين في الدور التمهيدي والفائزان سيلعبان المباراة النهائية على كأس البطولة. وسيقود حارس مرمى البحرين الدولي السابق حمود سلطان فريق نجوم منتخب البحرين المخضرمين المكون من سلمان عيسى وعادل المرزوق وخميس عيد وحمد محمد (ديسكفري) وعلي حسن وطارق الجلاهمة وجاسم الهويدي من الكويت ومحمد نو من السعودية، فيما سيقود نجوم الجالية المصرية حمدي السيد والمكون من أحمد القصاص وهاني الهادي وعلي عبدربه وأحمد غلام ورامي شوقي وأحمد غريب ومصطفى المهدي ومحمدعبدالواحد ومحمد علي (ميشو) وأشرف إسماعيل وهاني جميل وأيمن علاوي وإسلام سري وأحمد سعد ومحمود الماطي، وسيقود فريق نجوم الهلال المخضرمين عبادي الهذلول، والمكون من سعد مبارك وسعود الحماد ويوسف جازع ومضحي الدوسري وإبراهيم ماطر وسلطان خميس ومرزوق العتيبي. وسيقود فريق نجوم الشرقية المخضرمين جمال محمد والمكون من منصور المنصور ومنير بوبشيت ومحمد الفرحان وسلمان النمشان وعبدالعزيز المحيني وعادل المجنون وعصام الخميس وبندر الخالدي وغازي عسيري وجمعان الجمعان وحسين العلي وحسن الراهب وحسين التركي وفيصل الخالدي وأحمد الدوسري وجمال الرويشد وعمرباخشوين.وفي نهاية المباراة النهائية سيقوم راعي البطولة والحفل بتتويج البطل بكأس البطولة والميدالية الذهبية، وسيسلم صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية وسيتم تكريم الفرق المشاركة والنجوم وتكريم الحكام.