فجع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الصربي فلادان ميلويفيتش، بوفاة والده مما اضطره لمغادرة السعودية متوجهاً إلى بلاده من أجل حضور مراسم العزاء، وسيقود مساعده الصربي داركو تيزوفيتش تدريبات الفريق مؤقتاً إلى حين عودة فلادان. وفي سياق متصل اكتمل وصول اللاعبين الدوليين الحارس الجزائري رايس مبولحي ومواطنه أيوب عبد اللاوي، والتونسي نعيم سليتي، والمغربي وليد أزارو. وشارك اللاعبون في تدريبات النواخذة عصر اليوم الخميس والتي أقيمت على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. وقاد فلادان مران الفريق الذي اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم طبق لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم بمناورة على جزء من الملعب، فيما أدى اللاعبون الدوليون عقب فراغهم من المشاركة الدولية في أيام الفيفا تدريبات استرجاعية. من جهة أخرى يعقد الصربي مساعد المدرب ومحلل الأداء نيمانيا ميلينتيتيش إلى جانب لاعب الوسط علي هزازي عند الساعة 5:30 من عصر غدٍ الجمعة بقاعة المؤتمرات بالنادي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق أمام الحزم ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.