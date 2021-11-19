توج اليوم (الخميس) المنتخب السعودي للبلياردو بالميدالية الفضية في منافسات البلياردو فرق زوجي 9 كرات في بطولة غرب آسيا التي اختتمت منافساتها اليوم في مدينة دبي الاماراتية بعد مشاركة 14 منتخبا آسيويا. وجاء تتويج المنتخب السعودي بالميدالية الفضية بعد خسارته في نهائي البطولة من المنتخب الكويتي بنتيجة (10/ 6) ومثل المنتخب اللاعبان عبدالرحمن العمار ومهند الغميز.وبذلك يختتم المنتخب مشاركته بعد أن حقق أربع ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية توج بها لاعبه خالد الغامدي في منافسات الفردي 9 كرات للناشئين، وميداليتين فضيتين حقق الأولى لاعبه خالد الغامدي في منافسات ‏البلياردو 8 كرات لدرجة ‏الناشئين، والثانية حققها اللاعبان عبدالرحمن العمار ومهند الغميز في منافسات البلياردو الزوجي فرق 9 كرات، وميدالية برونزية حققها اللاعب أيمن العمري في مسابقة السنوكر فردي للناشئين.من جانبه نوه رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر بن صعب الشمري بالدعم الذي تجده الاتحادات الرياضية من قبل القيادة الرياضية. وقال: «ما تحقق جاء بتوفيق الله ثم بسبب الدعم والاهتمام والتوجيهات التي تجدها الاتحادات الرياضية من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، فهما دائماً خلف أي إنجاز يتحقق للرياضة السعودية».وبارك الدكتور الشمري للاعبين تحقيق العديد من الميداليات في بطولة غرب آسيا، مقدماً شكره لهم ولأعضاء الاجهزة الادارية والفنية ومتمنياً تحقيق العديد من الانجازات في البطولات المقبلة.