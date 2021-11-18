أكد مدرب المنتخب السعودي رينارد أن المباريات المؤجلة للهلال والنصر في الدوري بسبب مشاركتهما في دوري أبطال آسيا 2021 ستقام خلال شهر ديسمبر القادم، حتى لايتعرض اللاعبون للضغط قبل استئناف «تصفيات آسيا لكأس العالم 2022»، مفضلا إراحتهم على المشاركة في البطولة، إذ تأجلت 4 مباريات في الدوري وهي: (الهلال × النصر)، (الهلال × الفيحاء)، (النصر × الطائي)، و(الهلال × الاتحاد).

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب وأعلن من خلاله عدم مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب 2021 التي ستقام في ديسمبر القادم في قطر، حيث أوقعت القرعة الأخضر في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من المغرب والأردن وفلسطين، إذ قرر المشاركة بلاعبين معظمهم من المنتخب الأولمبي تحت إشراف المدير الفني لوران بونادي.

وجاءت القائمة التي تضم 23 لاعبا كالتالي: زيد البواردي، محمد اليامي، نواف القعيدي، سعود عبدالحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نواف بوشل، سليمان هزازي، نايف الماس، بدر منشي، مشعل الصبياني، حامد الغامدي، علي مجرشي، إبراهيم منحشي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، تركي العمار، زياد الجهني، هيثم عسيري، فراس البريكان، وعبدالله الحمدان.