عزز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صدارته لمجموعته الآسيوية، بفوزه على نظيره الفيتنامي بهدف دون مقابل ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب استاد ماي دينه بفيتنام.

وجاء الهدف الوحيد من إمضاء اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 30 من الشوط الأول، فيما شهد الشوط الثاني إلغاء حكم المباراة هدفاً أحرزه اللاعب فهد المولد عند الدقيقة 76 بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

واختار الاتحاد الآسيوي اللاعب صالح الشهري للفوز بجائزة «رجل المباراة»، وبهذه النتيجة يصل الأخضر السعودي إلى النقطة الـ16 مستمرا في صدارة مجموعته الآسيوية، معززا حظوظه القوية ليقترب من خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، فيما بقي المنتخب الفيتنامي في المركز الأخير للمجموعة دون نقاط.

من جانبه، علق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بقوله: «الحمدلله.. ألف مبروك الصدارة المستحقة لصقورنا الخضر.. فوز مهم.. وخطوة أهم نحو مونديال 2022.. كفو يا أبطال».