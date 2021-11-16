أكد لـ«عكاظ» حارس منتخبنا سابقاً محمد الدعيع بأن المواجهة التي ستجمع منتخبنا بالمنتخب الفيتنامي لن تكون سهلة، ولكن منتخبنا قادر على تحقيق الفوز عطفاً على المستويات الكبيرة التي يقدمها في هذه التصفيات والتي كان آخرها مباراة منتخب أستراليا التي انتهت بالتعادل السلبي بالرغم من أن منتخبنا كاد أن يحقق النقاط الثلاث لولا سوء الحظ. وأضاف: «يجب أن يكون هناك عمل جيد وتركيز كبير داخل الملعب واحترام الخصم من نجوم الأخضر». وقال: «منتخبنا الوطني قادر على العودة بالنقاط الثلاث لأنه فنياً أفضل بكثير من المنتخب الفيتنامي».وحول خطوط منتخبنا الوطني قال: «جميع خطوط الأخضر تتفوق على منتخب فيتنام وبإذن الله مع الإصرار والعزيمة والطموح نجوم الأخضر لن يخيبوا آمال جماهيرهم». وعن ظهور الحارس الشاب محمد الربيعي بمستوى كبير أمام منتخب أستراليا، قال: «الربيعي يملك مقومات كبيرة وعنده سرعة في التفكير وهذا بلاشك قاده في المباراة السابقة إلى إظهار إمكانياته العالية»، متمنياً له الاستمرار بهذا المستوى الفني الكبير.واختتم حديثه بقوله: بلاشك لاعبو الأخضر لديهم إحساس كبير بهذه المسؤولية كون كسب النقاط الثلاث في هذا اللقاء سيقربنا كثيراً إلى التأهل.