وقعت أحداث مؤسفة خارجة عن الروح الرياضية بعد لقاء الفيصلي والهلال بعد فوز «عنابي سدير» بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد على «أباتشي» الهلال، إذ تشابك لاعبو الفريقين داخل الصالة بعد صافرة النهاية، أثناء احتفال لاعبي الفيصلي بانتصارهم الكبير وانفرادهم بالصدارة، قبل أن تتشابك جماهير الناديين في المدرجات، وسط حضور المراقب الفني وحكام المباراة الذين شاهدوا الأحداث.وحسم الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الفيصلي قمة كرة الطائرة السعودية التي جمعته بالهلال لمصلحته، بعدما تفوق عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم (الاثنين) على صالة وزارة الرياضة بالرياض بحضور جماهيري كبير، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.ولعبت حوائط الصد والإرسالات القوية الدور الأكبر في حسم الفيصلي للنتيجة، حيث تفوق الفيصلي في الشوط الأول بنتيجة (26/24)، ونجح خلال الشوط الثاني في توسيع الفارق ليكسب الشوط بنتيجة (25/18)، ليرجع الهلال ويكسب الشوط الثالث بنتيجه (25/22)، ليفرض الفيصلي أفضليته في الشوط الرابع المثير متغلبا على مضيفه الهلال بنتيجة (29/27).وبهذه النتيجة، واصل الفيصلي صدارته للدوري الممتاز رافعا رصيده إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد الهلال عند 15 نقطة في المركز الثالث.«الشبح» تكسب الوحدةوفي مكة المكرمة استطاعت طائرة «الشبح» الأهلاوية تجاوز صحوة الوحدة بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وكانت نتائج الاشواط كالتالي: 27/25، 19/25، 25/16، 25/13.وبهذه النتائج لم يخسر الفيصلي والأهلي أي لقاء، بينما خسر الهلال -المنافس على الصدارة- مباراتين أمام ضمك والفيصلي.