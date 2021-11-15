كرّم وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، أبطال الرالي الذين حققوا مراكز متقدمة في أربع فئات ببطولة كأس العالم للراليات الصحراوية «باها» 2021، بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل.

وأعرب وزير الرياضة خلال استقباله للأبطال المتوجين عن سعادته بما حققوه من إنجاز مميز خلال هذه البطولة الدولية، بحصولهم على مراكز متقدمة في السباق بمختلف الفئات، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في المشاركات المقبلة، مشيداً في الوقت ذاته بدور الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتعدد الفعاليات والمسابقات الخاصة برياضة المحركات، ما يمنح المتسابقين السعوديين مزيداً من الحضور والتميز محلياً ودولياً.

يشار إلى أن المتسابقين نجحوا في تحقيق المراكز الثلاثة الأولى في أربع فئات، حيث استطاع المتسابق يزيد الراجحي تحقيق المركز الأول في فئة T1، فيما جاء زميله ياسر بن سعيدان في المركز الثاني، وفي فئة T3 تمكنت المتسابقة دانية عقيل من الحصول على المركز الأول، أما في فئة T4 فجاء المتسابق صالح السيف في المركز الثاني، وفي فئة الدراجات النارية «كواد» (فئة أربع عجلات)، سيطر المتسابقون السعوديون على المراكز الأولى، حيث جاء المتسابق هيثم التويجري في المركز الأول، وحل زميله فيصل السويّح في المرتبة الثانية، وكان المركز الثالث من نصيب المتسابق هاني النومسي.