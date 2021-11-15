أنهت أمانة منطقة عسير إنشاء 5 ملاعب متكاملة للشباب بمواصفات عالية الجودة وبمواقع متفرّقة بمدينة أبها. وأكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عائض الشهراني أن تنفيذ هذه الملاعب يأتي إيماناً بأهمية الدور الاجتماعي الذي تقوم به أمانة المنطقة ومسؤوليتها تجاه شريحة كبيرة ومهمة من شرائح المجتمع المتمثلة في فئة الشباب من خلال إنشاء ملاعب ذات مواصفات عالية في مواقع متفرّقة بأبها في كل من طبب، ومدينة سلطان، وحي لعصان، والشعف، ومربة. وقال تم الانتهاء من تنفيذ الملاعب بمواصفات عالية ومتكاملة، وتمت تهيئة الساحات المحيطة بالملاعب لتوفير مواقف كافية للسيارات بدعم ومتابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، داعياً الجميع بالمحافظة على هذه الملاعب التي أنشئت من أجلهم واستغلالها الاستغلال الأمثل لتعم الفائدة المرجوة من إنشائها.