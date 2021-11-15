توج نادي الرياض للصم بطلا لبطولة المملكة لكرة الطائرة للصم التي اختتمت (السبت) على صالة نادي أحد بالمدينة المنورة وشاركت فيها 10 فرق. وجاء تتويج نادي الرياض للصم بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي جدة للصم بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.وقام رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني بتتويج أصحاب المراكز الأولى في البطولة بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي.وتم تسليم نادي الرياض كأس البطولة والميداليات الذهبية فيما تم تتويج نادي جدة للصم بالميداليات الفضية وتتويج مركز القطيف بالميداليات البرونزية بعد فوزه على مركز جازان للصم في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.