أجرى المنتخب الوطني السعودي أمس (الأحد) حصة تدريبية مغلقة عند السادسة والنصف مساءً على استاد هانق داي، استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب فيتنام غدا (الثلاثاء) على استاد ماي دينه، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.وكثف المدير الفني إيرفي رينارد تحضيرات الأخضر ميدانيا في تدريبات الأمس، بعد أن عمد إلى التمارين الاسترجاعية المتنوعة الخفيفة وتمرين التمريرات والاستحواذ للاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مران أمس الأول.ويعقد المدير الفني رينارد اليوم (الإثنين) مؤتمرا صحفيا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب فيتنام ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك بفندق جراند بلازا بالعاصمة الفيتنامية هانوي عند الساعة 7 صباحا بتوقيت السعودية و11 صباحا بتوقيت فيتنام.وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني والإداري في المنتخب الأول، خالص العزاء وصادق المواساة للاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال ياسر الشهراني في وفاة جده.