تتجه جماهير الكرة الطائرة السعودية مساء اليوم (الإثنين) نحو صالة وزارة الرياضة بالرياض، من أجل متابعة قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة، التي تجمع الهلال صاحب المركز الثالث والفيصلي متصدر الترتيب العام، وذلك في تمام الساعة 5:30.ويدير اللقاء تحكيميا الدولي عبداللطيف العتيق، ويساعده محمد الهزيم كحكم ثانٍ، حيث يتوقع أن يشهد اللقاء الكثير من الإثارة والتشويق بالنظر للمستوى الفني الكبير الذي يقدمه الفريقان.وفي مكة المكرمة، يستضيف فريق الوحدة نظيره الأهلي، صاحب مركز الوصافة والحاصل أخيرا على بطولة بني ياس الدولية بالإمارات، وذلك خلال اللقاء الذي يقام على صالة نادي الوحدة الساعة 7:00، ويقوده تحكيميا الحكم عبدالرحمن الدوسري، والحكم الثاني الدولي سعد اليحيوي.يذكر أن الجولة السابعة انطلقت مساء السبت الماضي، حيث حقق نادي الترجي انتصارا على الخليج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، فيما حقق الخليج نقطة وحيدة رفع من خلالها رصيده إلى 8 نقاط.وبنفس النتيجة تمكن الإبتسام من تجاوز ضيفه الاتحاد ليرفع رصيده إلى النقطة الـ 5، في الوقت الذي رفع فيه الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط. أما ضمك، فواصل عروضه القوية في الدوري الممتاز للكرة الطائرة محققا انتصاره الثاني على التوالي بتجاوزه النصر بثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع رصيده لـ 9 نقاط، فيما بقي النصر على رصيده السابق بـ 8 نقاط. وفي لقاء جماهيري شهدته صالة وزارة الرياضة بالقطيف حقق نادي الخويلدية الفوز الثاني له بالدوري بتغلبه على الهداية بثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع رصيده لـ 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الهداية عند 3 نقاط.