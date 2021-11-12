وصلت بعثة المنتخب الوطني مساء اليوم (الجمعة) إلى مدينة هانوي عاصمة فيتنام، استعداداً لخوض الأخضر مواجهته أمام منتخب فيتنام مساء الثلاثاء القادم على استاد ماي دينه، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار نبي باي الدولي القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية لدى فيتنام ويبار البصير، ورئيس المراسم سلمان بن سالم.

من جانبه، قدم مدير المنتخب الوطني حسين الصادق، شكره وتقديره لسفارة السعودية لدى فيتنام على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها.

وكانت بعثة المنتخب الوطني غادرت مدينة سيدني الأسترالية ظهر اليوم من مطار نبي باي الدولي.

من جهة أخرى، يجري المنتخب الوطني غداً (السبت) حصة تدريبية مغلقة عند السادسة والنصف مساءً على استاد هانق داي.