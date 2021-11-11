تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره المنتخب الأسترالي سلبياً في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم على ملعب كومبانك بمدينة سدني ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وبهذه النتيجة يصل المنتخب السعودي للنقطة الثالثة عشرة، محافظا على صدارته للمجموعة.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة هانوي عاصمة فيتنام، ظهر غد (الجمعة) على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة منتخب فيتنام يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.