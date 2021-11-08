أسفرت نتائج قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/2021 عن مواجهات متكافئة الفرص في دور الـ16 من البطولة، الذي سينطلق ابتداء من 20 ديسمبر القادم.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: الفيحاء × أبها، الباطن × الحزم، التعاون × الطائي، الفتح × الاتحاد، النصر × الاتفاق، الهلال × الرائد، الأهلي × الفيصلي، الشباب × ضمك.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مواجهات دور الـ16 ستلعب بين تاريخ 20 - 22 ديسمبر، ومواجهات الدور ربع النهائي ستلعب بين تاريخ 14 - 15 فبراير، أما الدور نصف النهائي سيكون بين 3 - 4 أبريل، فيما سيتم لاحقا تحديد موعد المباراة النهائية.