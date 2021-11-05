امتدت المنافسات الرياضية لفريقي الهلال والنصر من الملعب إلى عدد من المواقع والأماكن العامة، وقد وصلت إلى «بوليفارد رياض سيتي»، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، إذ شهدت المقاهي المخصصة للناديين حضوراً كبيراً، ونقاشات أضفت على المكان صبغة رياضية فريدة، في أجواء استثنائية أسست لها جمالية المكان وعناصره الفريدة.

ويتقاسمُ قُطبا العاصمة الرياض الهلال والنصر، قلب منطقة البوليفارد، إذ توافد مشجعو الفريقين لرؤية المَعلمين اللذين يشكلان ديربي المقاهي في موسم الرياض 2021.

وحضر المشجعون لشغل مساحات المقاهي التي هُيئت بـ3 طوابق مع ساحة أمامية نُصبت عليها 4 شاشات عملاقة، تلبي لهم شغف متابعة المباريات والتفاعل معها.

ويخلق الموقعان بين الزوار موجات من الندِّية التي انتقلت من البساط الأخضر إلى «بوليفارد رياض سيتي»، إذ يميل المشجعون من الفريقين إلى توثيق حضورهم للمقاهي التي تشهد كثافة في حجز طاولاتها وشغلها طيلة فترة عمل المنطقة.

وتتخذ مقاهي الناديين مكاناً من منطقة سبورت المتربعة على مساحة 22 ألف م2، بوجود عدد من الفعاليات الرياضية والترفيهية الملائمة لكل فئات المجتمع وشرائحه العمرية، ومن أبرزها: فعاليات الألعاب الرياضية والترفيهية المختلفة كألعاب المسابقة والألعاب التنافسية، والمتاجر العالمية، والمقاهي المحلية، إضافة إلى العروض الحية والمطاعم المتنوعة.

وتعد «بوليفارد رياض سيتي»، التي تستضيف مقاهي الناديين، واحدة من أبرز مناطق موسم الرياض، وضمن أهم الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وتقع في شمالي العاصمة الرياض، وتحديداً في حي حطين، وافتُتحت المنطقة في 1 نوفمبر الجاري، وتضم فعاليات عدة، منها: الحدائق والنافورة الراقصة، مراكز الألعاب العالمية، المطاعم والمقاهي، إضافة إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.