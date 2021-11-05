انتصر الهلال على ضيفه ضمك بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.جاء هدفا الهلال عن طريق محترفه اندريه كاريلو (د:٥٦)، ومصعب الجوير (د:٩٠+ ٤)، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الخامس ويصل للنقطة ١٩ ليقفز للمركز الثالث، فيما تلقى ضمك خسارته الثانية وتجمد رصيده عند ٢٠ نقطة في المركز الأول.