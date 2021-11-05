استعاد الاتحاد صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه العريض على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن لقاءات الجولة الـ11 من دوري المحترفين.شهد اللقاء سيطرة اتحادية منذ بدايته توجها المحترف رومارينهو بهدف من ركلة جزاء (د:٣٥)، وبعد دقيقتين ضاعف إيغور كورنادو النتيجة للاتحاد بإحرازه الهدف الثاني (د:٣٧). وفي الشوط الثاني أضاف رومارينهو الهدف الشخصي الثاني له والثالث للاتحاد (د:٧٠). وشهد اللقاء ظهور البطاقة الحمراء مرتين، إذ تحصل عليها أولاً مدافع الفتح مروان سعدان (د:٤٩)، ومن ثم مدافع الاتحاد زياد الصحفي (د:٧٧)، كما أضاع لاعب الاتحاد عبدالإله المالكي ركلة جزاء (د:٩٠+٥).وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه السابع ويصل للنقطة ٢٣ ليستعيد صدارة الدوري، فيما تلقى الفتح الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند ١٢ نقطة في المركز العاشر.