واصل فريق التعاون انتفاضته وحقق الفوز الثاني على التوالي بعد تجاوزه لمضيفه فريق الاتفاق بثلاثة اهداف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن لقاءات الجولة الـ 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاءت أهداف التعاون الثلاثة عن طريق اياغو سانتوس (د: ٢)، عبدالملك العييري (د: ٦٦)، ليندر تاوامبا (د: ٩٠+٣)، فيما جاء هدف الاتفاق عن طريق نعيم السليتي (د: ٢٣).وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الثاني ويصل للنقطة العاشرة ليقفز للمركز الثاني عشر، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند ١٠ نقاط ليتراجع للمركز الثالث عشر.