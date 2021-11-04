أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنها رصدت مخالفات لنظام «المرئي والمسموع» ولائحته التنفيذية، تمثلت في 6 تجاوزات إعلامية تتعلق بالتعصب الرياضي، وتم فرض غرامات بلغ مجموعها 230.000 ريال.وكشفت الهيئة أن المخالفات المرصودة تمثلت في ما يلي: التعدي على أحد اللاعبين بعبارات غير لائقة، إطلاق تهم ضد نادٍ رياضي وسرد وقائع ليست لها صحة، التعدي على لجان رسمية رياضية من خلال لقاء تلفزيوني، عدم تدخل المذيع لمقاطعة ناشط رياضي لتحدثه بكلمات تثير التعصب الرياضي، مخالفة إعلامي تلفظ بعبارات نابية عبر برنامج تلفزيوني رياضي.وشددت على أنها لن تتساهل بحق مخالفي نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات إعلامية عبر القنوات التالية: الاتصال بالرقم (920004242)، البوابة الإلكترونية (eservices.gcam.gov.sa)، حساب العناية بالعملاء في تويتر (GCAMCare@).