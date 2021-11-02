يفتقد فريق الوحدة لكرة القدم خدمات قائده وليد باخشوين في مواجهة الخليج مساء غد (الأربعاء) بمكة المكرمة ضمن الجولة التاسعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى وذلك بدواعي الإصابة التي لحقت به في مواجهة الخلود السابقة. فيما تأكدت مشاركة قلب الدفاع نور الرشيدي الذي تماثل للشفاء وانخرط في التدريبات الجماعية.ومن جهة أخرى، حذر المدير الفني الحبيب رمضان كافة اللاعبين من إهدار الفرص وهدر النقاط بعد مستويات مخيفة قدمها الفريق في الجولتين الأخيرتين، إذ تعرض لهزيمة من الكوكب في الجولة السابقة بهدفين لهدف وتعادل بطعم الهزيمة مع متذيل الترتيب الخلود بدون أهداف وتراجع ترتيب الفريق من الثاني إلى الرابع بـ14 نقطة، مطالبا بالأداء الجماعي وتنفيذ التعليمات الفنية داخل الميدان من أجل تحقيق الفوز.