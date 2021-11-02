أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم هيرفي رينارد قائمة المنتخب التي ستواجه استراليا وفيتنام على التوالي في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022، اذ سيلتقي الأخضر مع استراليا يوم 11 نوفمبر الجاري في مدينة سدني الاسترالية، ثم ينتقل لمواجهة فيتنام يوم 16 نوفمبر.ويتصدر الأخضر السعودي قائمة ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بـ12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن استراليا (الثاني).وشهدت قائمة المنتخب عودة اللاعب سالم الدوسري، بعد غيابه عن آخر مباراتين للأخضر بسبب الإصابة، وانضمام الحارس الشاب نواف العقيدي، والظهير الشاب متعب الحربي. وضمت قائمة هيرفي رينارد؛فواز القرني، زيد البواردي، محمد اليامي، نواف العقيدي، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، متعب الحربي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، علي الحسن، محمد كنو، سلمان الفرج، علي الأسمري، سامي النجعي، محمد الكويكبي، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، فراس البريكان، صالح الشهري.