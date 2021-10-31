أكد مصدر مسؤول في نادي النصر أن النتيجة والمستوى الذي ظهر به الفريق أمام الفيحاء أمر غير مقبول على الإطلاق، وأن الجميع يتحمل ذلك التقصير، مقدراً وقفة الجماهير النصراوية، ومؤكداً أن الاعتذار لهم لا يكفي، بل يجب أن يكون عمليا من الجميع ومصحوبا بالنتائج

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي فتحت تحقيقا داخليا بخصوص التصريحات الإعلامية التي ظهرت بعد المباراة، وبناء على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ القرارات المناسبة حسب لوائح النادي الداخلية.

وردا على الاستفسارات الواردة من بعض وسائل الإعلام حول صحة ما تم تداوله عن عرض الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الفيحاء، أوضح المصدر أن «هذه المعلومة غير صحيحة ولم يطرح علينا هذا العرض إطلاقا، خصوصا أن صلاحية التأجيل لدى رابطة دوري المحترفين وليس الاتحاد السعودي لكرة القدم».