واصل فريق النصر تفريطه بالنقاط بعد أن خرج متعادلاً مع مضيفه الفيحاء بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة نصراوية مبكرة نتج عنها إحراز الهدف الأول للنصر عن طريق سامي النجعي (د: 17)، وسرعان ما تراجع أداء النصر وسيطر الفيحاء على مجريات اللقاء إلى أن تمكن المهاجم البديل مالك عبدالمنعم من إحراز هدف التعادل للفيحاء برأسية جميلة (د: 84).وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء التعادل الثاني له في الدوري ويصل للنقطة 14 ويحتل المركز الخامس، فيما حقق النصر أول تعادل له ويصل للنقطة 13 ويحتل المركز السابع.