ذاق فريق التعاون طعم الانتصار لأول مرة بعد مرور عشر جولات، وذلك على حساب ضيفه فريق أبها بفوزه بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وساهم المحترف الكاميروني ليندر تاوامبا في انتصار فريقه التعاون بعد أن أحرز هدفي اللقاء في الدقيقتين (10، 90+4)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الأول ويصل للنقطة السابعة وفي المركز السادس عشر والأخير، فيما تلقى أبها الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند عشر نقاط وفي المركز الثالث عشر.