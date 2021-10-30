واصل الهلال تصدّره الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة (٦) التي اختتمت أمس (الجمعة)، إذ فاز الهلال على مضيفه ضباء ١٠٢-٨٢، وبذلك يتصدر الترتيب برصيد (١٢) نقطة، بينما ضباء بالمركز (١١) برصيد (٦) نقاط.

وحل في المركز الثاني النصر بنفس الرصيد النقطي مع الهلال ويتقدم بفارق التسجيل، إذ فاز على مضيفه الأهلي ٨٦-٧٨، فيما تراجع الأخير إلى المركز (٧) برصيد (٩) نقاط.

وجاء في المركز الثالث أحد برصيد (١١) نقطة، الذي فاز بصعوبة على نظيره الأنصار ٧٨-٧٦ ويتراجع الأخير إلى المركز السادس بـ (٩) نقاط.

فيما تقدم الاتحاد إلى المركز الرابع برصيد (١٠) نقاط بعد أن عاد من الدمام بفوز ثمين على النهضة ٧٧-٦٠، واحتل الأخير المركز (١٠) برصيد (٦) نقاط.

وتقدم الوحدة إلى المركز (٥) برصيد (٩) نقاط بعد فوزه على ضيفه السلام ١٠٣-٦٨ ويحتل الأخير المركز (٨) برصيد (٦) نقاط.

ويحتل الفتح المركز (٩) برصيد (٧) نقاط وفاز على ضيفه أبها ٩٤-٨٣ ويتذيل الأخير الترتيب بالمركز (١٢) برصيد (٦) نقاط.