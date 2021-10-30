خسر منتخبنا الوطني الأولمبي تحت 23 سنة لكرة القدم لقاءه أمام نظيره المنتخب الكويتي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد جار بالعاصمة الأوزبكية طشقند ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2022 والتي ستقام في أوزبكستان.

شهد اللقاء تقدم منتخبنا الوطني في الشوط الأول عن طريق فراس البريكان ولكن المنتخب الكويتي تمكن من قلب النتيجة في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني ولم تنجح الهجمات المكثفة من منتخبنا الوطني في إدراك التعادل، لينتهي اللقاء بفوز الكويت بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يصل المنتخب الكويتي للنقطة السادسة ويتأهل رسمياً للنهائيات الآسيوية فيما يتعين على منتخبنا الوطني الفوز في لقائه القادم أمام بنغلاديش بنتيجة عريضة ليضمن مقعداً آسيوياً كأفضل مركز ثان.