تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 لقاءات، إذ يستضيف الاتفاق (المركز 12) نظيره ضمك (ثالث الدوري) عند الساعة 5:40 م، ويحل أبها (المركز 13) ضيفاً على التعاون (المركز 16) عند الساعة 6:05 م، وتختتم لقاءات الجولة بلقاء الفيحاء (سادس الدوري) بضيفه وطريده النصر (سابع الدوري) عند الساعة 7:50 م.الاتفاق.. طريق ضمك لاستعادة الصدارةعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، يدخل فريق ضمك لقاءه أمام مضيفه الاتفاق بحثاً عن النقاط الثلاث لاستعادة صدارته للدوري، إذ يحتل فارس الجنوب المركز الثالث برصيد 18 نقطة جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة وأحرز هجومه 13 هدفاً فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يدخل صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء سعياً لمواصلة انتفاضته بقيادة مدربه الجديد الصربي فالدان ميلويفيتش ويحتل الكوماندوز المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط جمعها من فوزين و4 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 13 وعليه 18 هدفاً.صراع المؤخرة يجمع التعاون بأبهاعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض فريق التعاون لقاءه أمام ضيفه أبها بطموح تحقيق فوزه الأول في الدوري لتكون بداية الانطلاقة للابتعاد عن مراكز الهبوط، إذ يحتل سكري القصيم المركز السادس عشر والأخير برصيد 4 نقاط فقط حصدها من 4 تعادلات و5 خسائر، وله من الأهداف 13 وعليه 22 هدفاً كأضعف خط دفاع في الدوري، أما فريق أبها فإنه يسعى لمواصلة انتعاشته بعد أن حقق انتصارين متتاليين في آخر جولتين ليبتعد عن التعاون ويصل للمركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل و5 خسائر وله من الأهداف 11 وعليه 19 هدفاً كثاني أضعف خط دفاع في الدوري.الفيحاء يطمع في «النصر»على استاد مدينة المجمعة الرياضية يبحث فريق الفيحاء وضيفه النصر عن الفوز ولا غيره لتعويض الإخفاق في الجولة الماضية وكذلك لنيل النقاط الثلاث والقفز لمراكز المقدمة، ومما يشعل اللقاء فارق النقطة الواحدة بين الفريقين، ويحتل الفيحاء المركز السادس برصيد 13 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادل و3 خسائر وله من الأهداف 10 وعليه 8 أهداف، أما النصر فإنه يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 خسائر وله من الأهداف 13 وعليه 9 أهداف.