حقق الرائد فوزاً صعباً على ضيفه الباطن بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء سيطرة رائدية وسط تماسك دفاعي للباطن، إلى أن أتت الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليحتسب الحكم رائد الزهراني ركلة جزاء للرائد، تقدم لها هداف الفريق كريم البركاوي الذي أودع الكرة في شباك الباطن (د:90+3). وبهذه النتيجة يكسر الرائد سلسلة الخسائر، ويحقق الفوز الرابع له، ويصل للنقطة الـ14 ويصعد للمركز الخامس، فيما تلقى الباطن الخسارة الخامسة، وتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ14.