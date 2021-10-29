خرج الأهلي وضيفه الهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء في بدايته سيطرة هلالية، وتمكن من إحراز هدف التقدم مبكراً عن طريق سالم الدوسري، بعد فاصل مهاري ومن ثم تسديدة قوية عجز الحارس محمد الربيعي عن التصدي لها، لتسكن الشباك الأهلاوية (د:10). وقبل نهاية الشوط الأول وقفت العارضة الهلالية ضد الأهلي مرتين في دقيقة واحدة، بعد رأسية عمر السومة، ومن ثم تسديدة علي الأسمري. وفي الشوط الثاني، بادل الأهلي ضيفه الهلال السيطرة على مجريات المباراة، واستطاع عبدالرحمن غريب التلاعب بالدفاع الهلالي، ليواجه الحارس عبدالله المعيوف، ويضع الكرة في المرمى هدف تعادل للأهلي (د:71).وبهذه النتيجة، يحقق الهلال تعادله الرابع ويصل للنقطة 16 ويحتل المركز الرابع، فيما حقق الأهلي تعادله السادس ويصل للنقطة الـ12 ويحتل المركز التاسع.