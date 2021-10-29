بعد أن أعلن الجهاز الطبي بنادي الهلال تعافي اللاعب كاريلو وجاهزيته للمباريات، فإن الثلاثي الهلالي «سالم، بيريرا، كاريلو» لأول مرة يشاركون دفعة واحدة مع الفريق الهلالي، وجماهير «الأزرق» تنتظر هذا المثلث الذي بلا شك سيكون مثلثاً مرعباً لكل الخصوم، إذ من المتوقع أن يزج المدرب الهلالي «جارديم» بهذا الثلاثي أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن الجولة الـ(10) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي حال مشاركة هذا الثلاثي سوياً في لقاء الليلة فإن الدفاع الأهلاوي سيواجه هجوماً ضارباً وقوياً، وبكل تأكيد سيعمل المدرب الأهلاوي هاسي على إيقاف هذا الجهوم الضارب خلال هذه المواجهة.