نجح البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في اكتشاف الموهبة القادم بقوة الصاروخ النجم ناصر الدوسري الذي برز اسمه كثيراً في الخارطة الزرقاء من خلال تواجده بقائمة «ابن برشلونة» المدرب جارديم الذي ولد في تلك المدينة الواقعة بفنزويلا.أصبح الدوسري من أهم الأوراق التي يقدمها لنا البرتغالي في الكتيبة الزرقاء، ويملك ناصر الدوسري عدداً من المهام الموكلة له من قبل المدرب الذي تكون بين خط الوسط والظهير الأيسر، فالبرغم من من تنوعها إلا أنه يثبت للجميع بأن الكرة السعودية مقبلة على مولد نجم كبير قادم لتدعيم صفوف الأخضر مستقبلاً، وكل المؤشرات تؤكد غرس اسم «الجوكر» في لقاء الكلاسيكو أمام الأهلي، اليوم (الجمعة)، التي ستقام على أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل.